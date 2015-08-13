版本:
中国
时事要闻 | 2015年 8月 13日 星期四 14:03 BJT

韩总统朴槿惠将于10月赴美与奥巴马举行首脑会晤

路透首尔8月13日 - 韩国周四称，韩国总统朴槿惠将于10月16日赴华盛顿与美国总统奥巴马举行首脑会晤，议题涵盖朝鲜核计划等。

这将是朴槿惠和奥巴马的第四次会晤。当下朝鲜半岛紧张局势加剧。韩国军方周一谴责朝鲜在朝韩非军事区边境埋设地雷，致使两名韩方士兵受伤，并威胁对朝鲜采取报复措施。

朝鲜未对地雷爆炸事件置评。

美国约翰·霍普金斯大学国际问题高级研究学院美韩研究所周三在其“北纬38度”（38 North）网站发布新闻通讯称，卫星图像显示平壤正在扩大铀生产能力。

朴槿惠原定6月访美，但因韩国发生中东呼吸综合征（MERS）疫情推迟。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐