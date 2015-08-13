韩总统朴槿惠将于10月赴美与奥巴马举行首脑会晤

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔8月13日 - 韩国周四称，韩国总统朴槿惠将于10月16日赴华盛顿与美国总统奥巴马举行首脑会晤，议题涵盖朝鲜核计划等。
这将是朴槿惠和奥巴马的第四次会晤。当下朝鲜半岛紧张局势加剧。韩国军方周一谴责朝鲜在朝韩非军事区边境埋设地雷，致使两名韩方士兵受伤，并威胁对朝鲜采取报复措施。
朝鲜未对地雷爆炸事件置评。
美国约翰·霍普金斯大学国际问题高级研究学院美韩研究所周三在其“北纬38度”（38 North）网站发布新闻通讯称，卫星图像显示平壤正在扩大铀生产能力。
朴槿惠原定6月访美，但因韩国发生中东呼吸综合征（MERS）疫情推迟。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。