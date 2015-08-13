版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 14:15 BJT

韩总统朴槿惠将于10月赴美与奥巴马举行首脑会晤

路透首尔8月13日 - 韩国周四称，韩国总统朴槿惠将于10月16日赴华盛顿与美国总统奥巴马举行首脑会晤，议题涵盖朝鲜核计划等。

这将是朴槿惠和奥巴马的第四次会晤。当下朝鲜半岛紧张局势加剧。韩国军方周一谴责朝鲜在朝韩非军事区边境埋设地雷，致使两名韩方士兵受伤，并威胁对朝鲜采取报复措施。

朝鲜未对地雷爆炸事件置评。

美国约翰·霍普金斯大学国际问题高级研究学院美韩研究所周三在其“北纬38度”(38 North)网站发布新闻通讯称，卫星图像显示平壤正在扩大铀生产能力。

朴槿惠原定6月访美，但因韩国发生中东呼吸综合征(MERS)疫情推迟。(完)

编译 刘珞焱 审校 王凤昌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐