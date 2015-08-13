韩总统朴槿惠将于10月赴美与奥巴马举行首脑会晤

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月13日 - 韩国周四称，韩国总统朴槿惠将于10月16日赴华盛顿与美国总统奥巴马举行首脑会晤，议题涵盖朝鲜核计划等。
这将是朴槿惠和奥巴马的第四次会晤。当下朝鲜半岛紧张局势加剧。韩国军方周一谴责朝鲜在朝韩非军事区边境埋设地雷，致使两名韩方士兵受伤，并威胁对朝鲜采取报复措施。
朝鲜未对地雷爆炸事件置评。
美国约翰·霍普金斯大学国际问题高级研究学院美韩研究所周三在其“北纬38度”(38 North)网站发布新闻通讯称，卫星图像显示平壤正在扩大铀生产能力。
朴槿惠原定6月访美，但因韩国发生中东呼吸综合征(MERS)疫情推迟。(完)
编译 刘珞焱 审校 王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”