韩总统朴槿惠将于10月赴美与奥巴马举行首脑会晤

路透首尔8月13日 - 韩国周四称，韩国总统朴槿惠将于10月16日赴华盛顿与美国总统奥巴马举行首脑会晤，议题涵盖朝鲜核计划等。

这将是朴槿惠和奥巴马的第四次会晤。当下朝鲜半岛紧张局势加剧。韩国军方周一谴责朝鲜在朝韩非军事区边境埋设地雷，致使两名韩方士兵受伤，并威胁对朝鲜采取报复措施。