小即美 韩国人婚礼趋向“弃奢从简”

路透首尔7月5日 （记者 Christine Kim） - 婚礼前夜，新人Kim Kwang-yoon和Cho Jin-oh以及新娘的母亲忙着安排座位，一直到凌晨两点。他们的婚礼地点是首尔市政厅的一间地下室，以60美元从政府那里租来的。

韩国去年的平均婚礼花费将近6.4万美元，约为美国的两倍。随着韩国经济减速、结婚年龄推迟、临近退休的父母可以用来摆阔的钱更少了，所以越来越多的韩国人正在婚礼安排上“弃奢从简”。

韩国人的婚礼通常是地位的展示，婚礼来宾数以百计，还有昂贵的礼物。据婚礼策划公司Duo进行的调查，韩国人的婚礼平均花费中还不包括住房，住房传统上由父母提供。

“我觉得，如果我不喜欢收到我不太熟悉的人的婚礼请柬，别人也会有同样感觉。我希望出席我婚礼的是我希望见到的人，”32岁的Cho说道。她和34岁的丈夫自己支付了一万美元的婚礼费用。

高昂的结婚费用促使更多年轻人推迟结婚，生子计划也因此推迟，这令韩国的人口出生率更低。韩国是全球出生率最低的国家之一，也是工业化国家中老龄化最快的国家。

2014年韩国的结婚率滑至历史最低，为此政府以便宜的价格出租公共建筑作为婚礼场所，以此刺激民众结婚。

韩国性别平等与家庭事务部官员Kim Jung-youl称，“弃奢从简”的趋势去年开始迅速发展，一定程度上是由名人推动的。

上月，影星元斌和李奈映在离首尔150公里之外的一个麦田里举行婚礼，宾客不到50人。

Kim和Cho在婚礼场地和婚纱上省了钱，婚纱是他们从网上花100美元购买来的，但赴巴黎两周蜜月游却占了他们结婚支出的一半。

“婚礼变成奢侈的活动是因为韩国人将本国传统和西方文化融到了婚礼之中，”在Duo任高级策划师的Lee Sung-hee表示。Duo是韩国最大的婚介和婚礼咨询公司。

随着平均结婚年龄推迟，奢华婚礼的风气正在发生变化。婚礼从简的趋势也让父母们松了一口气，因为五六十岁的韩国人是韩国负担最重的人群，而韩国是全球家庭负债最高的国家之一。

Lee表示，咨询Duo的新人中有一半想要小型婚礼，较2008年增加了三倍，他称“随着新人结婚年龄推迟，他们能更轻松地面对传统文化和父母的要求。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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