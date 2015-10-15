特写：面包糕点走俏 带动亚洲小麦需求激增

路透首尔10月15日（记者 Meeyoung Cho/Rebecca Jang） - 亚洲人对大米正有些失去兴趣，转而爱上了小麦制品。这种趋势在韩国再明显不过了，面包和糕点如今已经成为该国民众餐桌上的新主食。

从发现烘烤面包比准备早餐更方便的职场妈妈，到涌入新开的面包房购买法式长面包的城市居民，韩国人则走在这股遍布亚洲的潮流的前沿。自2008年以来，亚洲小麦需求攀升速度几乎是大米消费的两倍。

亚洲在大米方面基本上可以自给自足，但对面包及面条的需求已令亚洲成为最大的小麦进口市场，同时也是增速最快的市场，过去五年的小麦年进口量超过4,000万吨，占全球进口量的25%。

“我几乎每天早上都吃面包，喝咖啡，”有两个孩子的47岁职场妈妈Lee Seung-Hee说。她经常让孩子们把面包作为饭间的零食吃。

“我丈夫喜欢吃米饭，因此我尽量为他做米饭，但太忙时，我就给他吃面包。”

根据SPC Group，去年韩国人用于面包、三明治、面包圈及各种糕点等的支出预计达6.36万亿韩元（53.7亿美元）。SPC Group是巴黎贝甜（Paris Croissant）和Paris Baguette连锁店的母公司。

根据行业及官方数据，去年韩国人均大米消费量触及历史低点，为65.1公斤；与此同时，该国人均面粉消费量达33.6公斤，为2006年以来的最高水平。

“随着亚洲国家变得西化，你会发现这是遍布亚洲的趋势……面粉食品快捷方便，”首尔大学研究农业及生命科学的教授Koh Hee-Jong说。

**小麦需求激增**

日益上升的小麦消费以大城市为主，这些城市的新兴中产阶层面临从披萨到三明治等方便食品的快速增多。

在印尼，面条消费带动该国小麦年需求自2005年以来增长逾60%，达到每年接近800万吨的水平。印尼为全球第二大小麦进口国。

即使在印度这个全球第二大小麦种植国，今年其小麦消费量预计会比产量高出逾500万吨，从而有望令该国出现八年来的最大进口量。

预计孟加拉国一年将进口大约300万吨小麦，以帮助满足国内400万吨的需求。

“以前我们一日三餐都吃米饭，如今一天只吃一顿米饭，”有两个孩子的达卡一位银行职员Humayra Ahmed说。

中国的小麦需求也激增，2014年的小麦消费量达到1.18亿吨，创历史记录。

“这是一种生活方式的象征，消费者把它们（面包和糕点）当成了喝咖啡、聊天和与友人一起消磨时光的必需品，”Mintel China资深研究分析师Linda Li称。”

有些亚洲国家的小麦产量相对较低，这些国家除了进口以外鲜有其它选择。韩国的小麦产量仅是该国消费量的1-2%左右。

澳大利亚、俄罗斯、乌克兰、加拿大、美国及欧洲是亚洲小麦需求激增的主要受益对象，自2005年以来这些国家的出口总量增长逾40%。

“看看小麦的消费情况，会发现在很大程度上是由整体消费上升以及米饭和其它主食被取代推动的，”悉尼券商IKON Commodities的分析师Ole Houe说。“我们每年都需要生产创纪录的作物，来满足需求。”（完）