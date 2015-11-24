巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透阿姆斯特丹11月24日（记者 Thomas Escritt） - 周二，海牙国际仲裁法庭将就菲律宾提请的南海仲裁案开始举行有关实体问题的庭审。
菲律宾2013年向海牙国际仲裁法庭提出诉讼，要求法庭就该国根据《联合国海洋法公约》在南海水域的200海里专属经济区的开发权作出仲裁。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示：“律宾方面违反与中国达成的双边协议以及在《南海各方行为宣言》中所作承诺，单方面提起仲裁，妄图否定中国在南海的领土主权和海洋权益。我们对有关仲裁案的态度非常清楚：不接受、不参与。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。