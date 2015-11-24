海牙国际仲裁法庭将就菲律宾提请的南海仲裁案开始举行有关实体问题的庭审

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示：“律宾方面违反与中国达成的双边协议以及在《南海各方行为宣言》中所作承诺，单方面提起仲裁，妄图否定中国在南海的领土主权和海洋权益。我们对有关仲裁案的态度非常清楚：不接受、不参与。”（完）