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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 07:19 BJT

中国防长称不应“炒作”南海航行自由问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月4日 - 中国国防部长常万全周三称，南海航行自由问题不应成为“炒作”的话题，更不能成为挑衅的借口。

中国国防部在其微博上称，常万全在东盟防长扩大会上作出上述评论。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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