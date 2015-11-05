美国防长登上位于南海的美国航母 指责中国加剧地区紧张局势

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透11月5日（记者 Yeganeh Torbati） - 美国国防部长卡特周四登上位于南海的罗斯福号航空母舰，并指责中国加剧地区紧张局势。
“登上位于南海的罗斯福号航空母舰是个信号，展示了美国在过去几十年里在该地区稳定局势的作用，”卡特对记者说道。罗斯福号航行于南沙群岛以南约150-200海里，马来西亚以北约70海里。
当被问及他在此时登上罗斯福号的重要性时，卡特说道：“如果此举在今天获得了特别的关注，那是因为该地区的紧张局势主要源于南海的领土纠纷，以及中国在过去一年里的活动。”
“中方一贯尊重和维护各国依据国际法享有的航行和飞越自由，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示。
“我们反对的是打着航行自由的旗号，做着推动南海军事化，甚至挑衅和威胁他国主权和安全利益的事情。希望美方在这方面的有关行为和意图更加光明磊落和坦荡透明。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。