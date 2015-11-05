美国防长登上位于南海的美国航母，指责中国加剧地区紧张局势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月5日（记者 Yeganeh Torbati） - 美国国防部长卡特周四登上位于南海的罗斯福号航空母舰，并指责中国加剧地区紧张局势。
“登上位于南海的罗斯福号航空母舰是个信号，展示了美国在过去几十年里在该地区稳定局势的作用，”卡特对记者说道。罗斯福号航行于南沙群岛以南约150-200海里，马来西亚以北约70海里。
当被问及他在此时登上罗斯福号的重要性时，卡特说道：“如果此举在今天获得了特别的关注，那是因为该地区的紧张局势主要源于南海的领土纠纷，以及中国在过去一年里的活动。”
“中方一贯尊重和维护各国依据国际法享有的航行和飞越自由，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示。
“我们反对的是打着航行自由的旗号，做着推动南海军事化，甚至挑衅和威胁他国主权和安全利益的事情。希望美方在这方面的有关行为和意图更加光明磊落和坦荡透明。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”