南苏丹一架货机坠毁 至少41人丧生

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透朱巴11月4日 - 南苏丹官员和路透目击者称，一架载有数名乘客的俄制货机周三在朱巴机场起飞后坠毁，导致机上和地面至少41人死亡。
南苏丹总统的发言人Ateny Wek Ateny告诉路透，一名机组成员和机上一名儿童幸存。他表示，这架飞机可能载有大约20人，包括机组人员和10-15名乘客，地面丧生人数不详。
一名未透露姓名的警官称，至少41人死亡，但伤亡人数还会增多。一名路透目击者也表示，他在现场看到41具尸体。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。