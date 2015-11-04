南苏丹一架货机坠毁 至少41人丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透朱巴11月4日 - 南苏丹官员和路透目击者称，一架载有数名乘客的俄制货机周三在朱巴机场起飞后坠毁，导致机上和地面至少41人死亡。

南苏丹总统的发言人Ateny Wek Ateny告诉路透，一名机组成员和机上一名儿童幸存。他表示，这架飞机可能载有大约20人，包括机组人员和10-15名乘客，地面丧生人数不详。

一名未透露姓名的警官称，至少41人死亡，但伤亡人数还会增多。一名路透目击者也表示，他在现场看到41具尸体。（完）