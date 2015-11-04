南苏丹一架货机坠毁 至少41人丧生

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透朱巴11月4日 - 南苏丹官员和路透目击者称，一架载有数名乘客的俄制货机周三在朱巴机场起飞后坠毁，导致机上和地面至少41人死亡。
南苏丹总统的发言人Ateny Wek Ateny告诉路透，一名机组成员和机上一名儿童幸存。他表示，这架飞机可能载有大约20人，包括机组人员和10-15名乘客，地面丧生人数不详。
一名未透露姓名的警官称，至少41人死亡，但伤亡人数还会增多。一名路透目击者也表示，他在现场看到41具尸体。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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