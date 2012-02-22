南苏丹驱逐中马合资石油公司总裁

路透南苏丹PALOUGE油田2月21日电（记者 Hereward Holland）---南苏丹官员周二称，该国已经驱逐了中国-马来西亚石油合资公司Petrodar的总裁。此事令南苏丹与中国石油公司之间的纠纷升级。

南苏丹曾多次攻击中国石油公司，并调查他们是否协助苏丹扣留经後者运输的出口石油。苏丹和南苏丹的石油过境费争端，已经导致後者停止日产原油35万桶的石油生产，来防止苏丹扣留其石油。

南苏丹与苏丹谈判石油过境费争端的首席谈判代表Pagan Amum称，“（石油）部长刚刚驱逐了Petrodar总裁。”

“我认为原因之一是Petrodar总裁（与政府）缺乏合作，我们已经遣散并驱逐了他，我们要求这家合作夥伴委派新总裁，”他在参观Palouge油田时向路透表示。

Amum称，与中国关系良好，但与一些石油企业有些问题。

在南苏丹停止生产前，Petrodar日产原油23万桶，并通过苏丹输油管道向外出口。该公司周日对南苏丹指责断然否认，称其一直按照该国指示行事。

南苏丹攻击中国在该国权益让西方外交人士迷惑不解，因中国是该国石油的最大买家。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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