南苏丹驱逐中马合资石油公司总裁

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透南苏丹PALOUGE油田2月21日电（记者 Hereward Holland）---南苏丹官员周二称，该国已经驱逐了中国-马来西亚石油合资公司Petrodar的总裁。此事令南苏丹与中国石油公司之间的纠纷升级。
南苏丹曾多次攻击中国石油公司，并调查他们是否协助苏丹扣留经後者运输的出口石油。苏丹和南苏丹的石油过境费争端，已经导致後者停止日产原油35万桶的石油生产，来防止苏丹扣留其石油。
南苏丹与苏丹谈判石油过境费争端的首席谈判代表Pagan Amum称，“（石油）部长刚刚驱逐了Petrodar总裁。”
“我认为原因之一是Petrodar总裁（与政府）缺乏合作，我们已经遣散并驱逐了他，我们要求这家合作夥伴委派新总裁，”他在参观Palouge油田时向路透表示。
Amum称，与中国关系良好，但与一些石油企业有些问题。
在南苏丹停止生产前，Petrodar日产原油23万桶，并通过苏丹输油管道向外出口。该公司周日对南苏丹指责断然否认，称其一直按照该国指示行事。
南苏丹攻击中国在该国权益让西方外交人士迷惑不解，因中国是该国石油的最大买家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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