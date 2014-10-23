中国维和部队预计在2015年初抵达南苏丹--联合国官员

路透联合国10月22日（记者 Michelle Nichols） - 联合国驻南苏丹特别代表Ellen Margrethe Loj周三称，大约700人的中国维和部队预计将在明年初加入联合国在南苏丹的维和任务，并且呼吁中国当局“尽早”部署该维和部队。

中国上月宣布，将派遣一支700人的维和步兵营赴南苏丹执行维和任务，以协助保护平民。联合国官员称，这将是中国首次派遣步兵营参加联合国的维和任务。去年，中国曾派遣规一支模较小的“保护部队”参加联合国在马里的任务。

Loj称，目前有10,488名军人在南苏丹执行维和任务。联合国授权的南苏丹维和任务参加人员数量为1.25万人。

“中国步兵营还没有到那里，但我们在那里已经有一家中国工程公司和一家中国二级医院，”她在联合国对记者称。

“我获悉的最新情况是，（中国的步兵营）在明年初以前不会到那里，但我们正在努力呼吁所有出兵国尽早派出他们承诺的部队和设备，这当中不仅包括中国，也包括埃塞俄比亚、卢旺达及其他国家，”她说。

南苏丹2011年宣布脱离苏丹独立，该国局势在去年12月恶化。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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