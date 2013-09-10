中国将帮助南苏丹发展矿业 正磋商贷款事宜--官员

路透朱巴9月9日（记者 Andrew Green） - 南苏丹石油和矿产部长斯蒂芬·德修·道（Stephen Dhieu Dau）周一称，中国将帮助该国发展矿业，同时正在磋商向该国提供10-20亿美元贷款，用于公路、电力和农业项目。

斯蒂芬·德修·道在与中国驻南苏丹大使马强召开的联合新闻发布会上称，中国将提供4,300万美元进行一项地质研究，以帮助该国推进发放矿业许可的计划。

他没有透露关于在磋商的贷款的进一步详情。

今年3月，南苏丹签署矿业法以吸引外国投资，但该国官员和矿业公司表示，由于几乎没有任何基础设施且缺乏地质调查，发展矿业需要时间。

“南苏丹将为中国公司提供投资该国石油和矿业、以及其他经济领域的机会，”斯蒂芬·德修·道说。

马强在新闻发布会上表示，中国希望加强与南苏丹的经济合作，但未提及贷款磋商，也没有接受记者提问。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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