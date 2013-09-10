中国将帮助南苏丹发展矿业，正磋商贷款事宜--官员

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透朱巴9月9日 - 南苏丹石油和矿产部长斯蒂芬·德修·道（Stephen Dhieu Dau）周一称，中国将帮助该国发展矿业，同时正在磋商向该国提供10-20亿美元贷款，用于公路、电力和农业项目。
斯蒂芬·德修·道在与中国驻南苏丹大使马强召开的联合新闻发布会上称，中国将提供4,300万美元进行一项地质研究，以帮助该国推进发放矿业许可的计划。
他没有透露关于在磋商的贷款的进一步详情。
今年3月，南苏丹签署矿业法以吸引外国投资，但该国官员和矿业公司表示，由于几乎没有任何基础设施且缺乏地质调查，发展矿业需要时间。
“南苏丹将为中国公司提供投资该国石油和矿业、以及其他经济领域的机会，”斯蒂芬·德修·道说。
马强在新闻发布会上表示，中国希望加强与南苏丹的经济合作，但未提及贷款磋商，也没有接受记者提问。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会