南苏丹管道出口原油受阻 寻求公路运输--WSJ

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透3月7日电---《华尔街日报》（WSJ）周三报导称，南苏丹与苏丹在石油过境费问题上陷入僵持局面，计划将每日原油产出至少10%经由公路运输出口。
石油约占南苏丹收入的98%，对南苏丹至关重要。
报导引述南苏丹石油和矿业部长Stephen Dhieu Dau的话称，南苏丹每日原油产量约35万桶，其中至少约3.5万桶将由卡车运至肯尼亚港口城市蒙巴萨、以及吉布提的沿海地区。
但Dau称，公路运输原油的计划尚未敲定。他未透露何时将启动。
Dau透露，该国正与中国、日本、欧洲、韩国和美国的企业商谈，为一条穿越肯尼亚的管道，以及另一条穿过埃塞俄比亚通往吉布提的管道融资，但他未透露具体是哪些企业。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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