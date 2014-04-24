联合国安理会成员国考虑制裁南苏丹

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透联合国4月23日（记者 Michelle Nichols） -外交官们表示，联合国安理会成员国正在考虑对南苏丹交战各方实施制裁，此前联合国维和事务负责人HerveLadsous要求采取严厉措施，迫使结束暴力活动。
Ladsous和负责人权事务的助理秘书长IvanSimonovic向安理会15个成员国介绍了南苏丹境内近期针对平民袭击的升级，包括在石油重镇班提乌(Bentiu)发生的种族屠杀和位于Bor的联合国维和基地内数十名难民被杀。
“如果不采取严厉措施迫使各方停止暴力并进行有意义的谈判……受害平民人数将继续上升，”Ladsous在闭门会议后对记者说道。
“联合国正在尽全力保护逃难的平民，但我们不要忘记保护平民的首要责任在政府。”
安理会4月轮值主席、尼日利亚常驻联合国代表Joy Ogwu表示，安理会成员国广泛支持对南苏丹实施制裁。
“我认为我们准备好实施制裁了，”法国常驻联合国代表Gerard Araud对记者表示。
美国常驻联合国代表SamanthaPower会后在Twitter上写道：“为了南苏丹人民着想，国际社会必须对政治搅局者和那些袭击平民的人进行制裁。”
中国表示将认真参与安理会讨论，并未透露是否支持制裁。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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