中国质疑美国推动制裁南苏丹的背后逻辑

路透联合国2月27日 （记者 Michelle Nichols） - 中国周五表示，美国推动联合国对南苏丹施加制裁计划，逻辑令人质疑。南苏丹是世界上最年轻的国家，冲突双方正在就权力分享进行谈判，以期结束战火。

美国周二就制裁南苏丹向联合国安理会提交了一份决议草案，但未提议实施武器禁运或将具体个人列入黑名单。

中国常驻联合国代表刘结一向记者表示，问题在于促进（政治）进程的最佳方式是什么；在冲突双方正在谈判解决方案之际，看不出施加制裁的逻辑在哪里。

刘结一表示，制裁旨在惩罚，而现在进行制裁可能会发出错误讯息。

自2013年12月南苏丹爆发战乱以来，成千上万的人被屠杀，100多万人流离失所。

据路透获得的美国提交的联合国决议草案显示，决议的核心内容在于，任何在东非政府间发展组织（IGAD)设定的3月5日和4月1日最终期限之后，仍然破坏安全局势或者干扰和平进程的人，都可能面临资产冻结和旅行禁令。

IGAD从中斡旋试图结束南苏丹内战的努力迄今尚未成功。中国是南苏丹石油工业的重要投资者。

刘结一表示，安理会或者国际社会最重要的是鼓励（南苏丹双方）进行建设性谈判，以期双方可以早日达成并实际执行协定。

中国将向南苏丹派出一支逾700人的维和部队，其中先头部队1月已经抵达，其余将在4月初抵达，参与执行联合国的维和行动。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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