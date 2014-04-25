联合国安理会成员国考虑制裁南苏丹

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国4月23日 - 外交官们表示，联合国安理会成员国正在考虑对南苏丹交战各方实施制裁，此前联合国维和事务负责人Herve Ladsous要求采取严厉措施，迫使结束暴力活动。

Ladsous和负责人权事务的助理秘书长Ivan Simonovic向安理会15个成员国介绍了南苏丹境内近期针对平民袭击的升级，包括在石油重镇班提乌(Bentiu)发生的种族屠杀和位于Bor的联合国维和基地内数十名难民被杀。

“如果不采取严厉措施迫使各方停止暴力并进行有意义的谈判……受害平民人数将继续上升，”Ladsous在闭门会议后对记者说道。

“联合国正在尽全力保护逃难的平民，但我们不要忘记保护平民的首要责任在政府。”

安理会4月轮值主席、尼日利亚常驻联合国代表Joy Ogwu表示，安理会成员国广泛支持对南苏丹实施制裁。

“我认为我们准备好实施制裁了，”法国常驻联合国代表Gerard Araud对记者表示。

美国常驻联合国代表Samantha Power会后在Twitter上写道：“为了南苏丹人民着想，国际社会必须对政治搅局者和那些袭击平民的人进行制裁。”

中国表示将认真参与安理会讨论，并未透露是否支持制裁。(完)