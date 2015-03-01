中国质疑美国推动制裁南苏丹的背后逻辑

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国2月27日 - 中国周五表示，美国推动联合国对南苏丹施加制裁计划，逻辑令人质疑。南苏丹是世界上最年轻的国家，冲突双方正在就权力分享进行谈判，以期结束战火。
美国周二就制裁南苏丹向联合国安理会提交了一份决议草案，但未提议实施武器禁运或将具体个人列入黑名单。
中国常驻联合国代表刘结一向记者表示，问题在于促进(政治)进程的最佳方式是什么；在冲突双方正在谈判解决方案之际，看不出施加制裁的逻辑在哪里。
刘结一表示，制裁旨在惩罚，而现在进行制裁可能会发出错误讯息。
自2013年12月南苏丹爆发战乱以来，成千上万的人被屠杀，100多万人流离失所。
据路透获得的美国提交的联合国决议草案显示，决议的核心内容在于，任何在东非政府间发展组织(IGAD)设定的3月5日和4月1日最终期限之后，仍然破坏安全局势或者干扰和平进程的人，都可能面临资产冻结和旅行禁令。
IGAD从中斡旋试图结束南苏丹内战的努力迄今尚未成功。中国是南苏丹石油工业的重要投资者。
刘结一表示，安理会或者国际社会最重要的是鼓励(南苏丹双方)进行建设性谈判，以期双方可以早日达成并实际执行协定。
中国将向南苏丹派出一支逾700人的维和部队，其中先头部队1月已经抵达，其余将在4月初抵达，参与执行联合国的维和行动。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率