南苏丹武装冲突波及中石油 安排工人撤离油田

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透北京12月20日 - 中国石油天然气总公司官员周五称，由于南苏丹武装冲突不断升级，该公司正安排石油工人撤到首都朱巴。
新华社称中石油计划安排撤出32名工人。
一名中石油公关官员称，正在安排工人的有序撤离，但受影响的油田并不属于中石油。他未就中石油在南苏丹的生产是否受到影响置评。
新华社称南苏丹北部一处油田周四受到动乱波及，造成14名南苏丹石油工人死亡。
中国外交部称中国驻南苏丹使馆将帮助中国公民撤离。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“中国驻南使馆将继续为中国公民撤离提供必要协助，并敦促南政府采取措施确保中国公民和机构安全。”（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透悉尼/惠灵顿1月24日 - 澳洲贸易部长周二表示，在美国总统特朗普正式决定退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，澳洲希望藉由鼓励中国和其他亚洲国家加入，来挽救TPP。
路透北京1月24日 - 中共中央纪委监察部网站周二晚间发布公告称，河南省委原常委、政法委书记吴天君因严重违纪被开除党籍和公职。