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时事要闻 | 2013年 12月 20日 星期五 19:12 BJT

南苏丹武装冲突波及中石油 安排工人撤离油田

路透北京12月20日 - 中国石油天然气总公司官员周五称，由于南苏丹武装冲突不断升级，该公司正安排石油工人撤到首都朱巴。

新华社称中石油计划安排撤出32名工人。

一名中石油公关官员称，正在安排工人的有序撤离，但受影响的油田并不属于中石油。他未就中石油在南苏丹的生产是否受到影响置评。

新华社称南苏丹北部一处油田周四受到动乱波及，造成14名南苏丹石油工人死亡。

中国外交部称中国驻南苏丹使馆将帮助中国公民撤离。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“中国驻南使馆将继续为中国公民撤离提供必要协助，并敦促南政府采取措施确保中国公民和机构安全。”（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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