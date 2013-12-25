中国呼吁南苏丹冲突各方停止敌对行动

路透北京12月25日 - 中国外交部周二发表声明称，中方呼吁南苏丹冲突各方立即停止敌对冲突行动。

南苏丹发生的冲突已造成数百人丧生，大约有4.5万平民在联合国驻该国的基地寻求庇护。该国首都朱巴12月15日爆发暴力冲突，随后冲突迅速蔓延，整个国家呈现种族分裂状态。

根据中国外交部的声明，外交部副部长张明表示，中方高度关注南苏丹当前局势发展以及对周边邻国产生的影响。

张明表示，作为南苏丹人民的朋友与合作伙伴，中方呼吁南苏丹冲突各方以国家利益、人民福祉和地区和平稳定与发展为重，保持克制与冷静，立即停止敌对冲突行动，尽早开启谈判，通过对话协商解决政治分歧，结束危机，恢复国家的和平与稳定。

声明指出，张明会见苏丹、肯尼亚等伊加特成员国驻华使节时发表了上述言论。

张明还称，中方对伊加特派调解团赴南苏丹斡旋表示高度赞赏。

外交部发言人华春莹周二在例行记者会上称，目前没有收到中国公民在南苏丹冲突中伤亡的报告。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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