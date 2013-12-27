中国特使将前往南苏丹协助推动和谈

从挤兑到法国退欧都有可能 法国银行为勒庞意外胜选后果做准备
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
路透北京12月26日 - 中国外交部长王毅周三称，中国非洲事务特使很快会再度前往南苏丹，与各方接触沟通。
王毅是在沙特访问期间发表上述言论的。中国外交部网站周四发布了王毅的讲话内容。
王毅没有透露中国非洲事务特使的姓名，但可能指的是中国政府非洲事务特别代表钟建华。
中国此前呼吁南苏丹冲突各方停止敌对冲突行动。
“中方高度关注南苏丹局势的演变，”王毅称。
中国在南苏丹拥有广泛的能源利益。（完）
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路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
路透首尔4月3日 - 韩国人权律师文在寅周一在自由民主党(liberal Democratic Party)初步投票中获胜，为他成为下届韩国总统铺平道路，他可能对朝鲜采取较温和的路线。(完)
路透莫斯科4月3日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)报导称，根据“初步信息”，周一发生在圣彼得堡地铁系统的爆炸事件，已导致至少10人死亡。