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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 09:05 BJT

中国特使将前往南苏丹协助推动和谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月26日 - 中国外交部长王毅周三称，中国非洲事务特使很快会再度前往南苏丹，与各方接触沟通。

王毅是在沙特访问期间发表上述言论的。中国外交部网站周四发布了王毅的讲话内容。

王毅没有透露中国非洲事务特使的姓名，但可能指的是中国政府非洲事务特别代表钟建华。

中国此前呼吁南苏丹冲突各方停止敌对冲突行动。

“中方高度关注南苏丹局势的演变，”王毅称。

中国在南苏丹拥有广泛的能源利益。(完)

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