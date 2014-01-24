南苏丹冲突双方签署停火协议

路透亚的斯亚贝巴1月23日（记者 Aaron Maasho） -南苏丹政府和反对派周四签署停火协议，以结束持续逾五周的冲突。这场冲突令南苏丹出现分裂，濒临内战边缘。

去年12月中旬，效忠总统基尔的军队与7月被解职的副总统马沙尔（Riek Machar）的支持者发生冲突。

冲突造成数千人丧生，50多万人逃离家园，促使东非政府间发展组织（伊加特， IGAD）从中斡旋进行和谈。

调停者称，协议预计将在签署后的24小时内生效。

“这场困扰南苏丹的危机，是这个年轻、羽翼待丰的国家面临挑战的真实写照，”伊加特首席调停员SeyoumMesfin在签署仪式上说。

“我认为，战后的挑战会比战争本身更大。进程将……很难预测，会很棘手。”

“这项协议没有为南苏丹的当前问题提供答案。我们需要一项全面的政治协议，”一位反对派官员在亚的斯亚贝巴说。

“我们之所以签署了协议，是因为我们和他们都有压力。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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