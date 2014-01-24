南苏丹冲突双方签署停火协议

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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(本文由路透中文网编译提供)
路透亚的斯亚贝巴1月23日 - 南苏丹政府和反对派周四签署停火协议，以结束持续逾五周的冲突。这场冲突令南苏丹出现分裂，濒临内战边缘。
去年12月中旬，效忠总统基尔的军队与7月被解职的副总统马沙尔（Riek Machar）的支持者发生冲突。
冲突造成数千人丧生，50多万人逃离家园，促使东非政府间发展组织（伊加特， IGAD）从中斡旋进行和谈。
调停者称，协议预计将在签署后的24小时内生效。
“这场困扰南苏丹的危机，是这个年轻、羽翼待丰的国家面临挑战的真实写照，”伊加特首席调停员Seyoum Mesfin在签署仪式上说。
“我认为，战后的挑战会比战争本身更大。进程将……很难预测，会很棘手。”
“这项协议没有为南苏丹的当前问题提供答案。我们需要一项全面的政治协议，”一位反对派官员在亚的斯亚贝巴说。
“我们之所以签署了协议，是因为我们和他们都有压力。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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