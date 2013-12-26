南苏丹总统呼吁停止种族暴行

路透朱巴12月25日（记者 Aaron Maasho/Carl Odera） -南苏丹总统基尔周三呼吁冲突各方停止肆意杀戮和种族暴力活动，而该国政府军与效忠前副总统的反叛力量在一产油区发生冲突。

西方国家担心南苏丹的暴力冲突失控，演变成种族内战。联合国安理会周二同意将驻南苏丹维和人员扩充近一倍。

根据南苏丹政府官方Twitter账号，基尔说：“无辜者遭到肆意杀害。人们因为所属种族关系相互仇视，这不可接受。”

“必须立即停止如今重新出现的这些暴行，”他说道。

南苏丹首都朱巴12月15日爆发暴力冲突，随后冲突迅速蔓延，整个国家陷入努尔族（Nuer）与丁卡族（Dinka）对抗的种族分裂状态。

西方国家和东非国家已设法在基尔与反对派领导人马沙尔（RiekMachar）之间进行调停。马沙尔是努尔族人，曾是南苏丹副总统，今年7月被解职。

欧盟委员会周三称，欧盟外交及安全政策高级代表阿什顿（CatherineAshton）已派特使前往南苏丹。一位南苏丹政府官员称，埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆（HailemariamDesalegn）和肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）周四上午将抵达朱巴，协助进行调停。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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