南苏丹总统称愿与反对派领导人对话--美国官员

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿12月23日 - 美国南苏丹事务特使布思（DonaldBooth）周一在朱巴与南苏丹总统基尔会面后表示，基尔称愿与该国前副总统、反对派领导人马沙尔（RiekMachar）进行对话，结束南苏丹的暴力活动。
“基尔对我承诺，只要马沙尔愿意，他愿意无条件与其展开对话，以结束这场危机，”布思在与记者召开的电话会议上表示。
目前还不清楚最早何时能够安排双方会面。
稍早，马沙尔告诉路透，他愿意进行对话，但是基尔必须首先释放其被扣押的政治盟友。
这场动乱开始于上周，当时基尔指责马沙尔试图武力夺权。基尔还扣押了与这次“失败政变”有关的11名政治人士，其中一些人是内阁前任部长。
布思表示，他探望了这些被扣的官员，后者“人身安全且受到较好照顾”。
外交人士称，联合国秘书长潘基文计划寻求增加派驻南苏丹的维和人员，保护民众免受正在升级的冲突的影响。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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