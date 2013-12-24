南苏丹总统称愿与反对派领导人对话--美国官员

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月23日 - 美国南苏丹事务特使布思（Donald Booth）周一在朱巴与南苏丹总统基尔会面后表示，基尔称愿与该国前副总统、反对派领导人马沙尔（Riek Machar）进行对话，结束南苏丹的暴力活动。
“基尔对我承诺，只要马沙尔愿意，他愿意无条件与其展开对话，以结束这场危机，”布思在与记者召开的电话会议上表示。
目前还不清楚最早何时能够安排双方会面。
稍早，马沙尔告诉路透，他愿意进行对话，但是基尔必须首先释放其被扣押的政治盟友。
这场动乱开始于上周，当时基尔指责马沙尔试图武力夺权。基尔还扣押了与这次“失败政变”有关的11名政治人士，其中一些人是内阁前任部长。
布思表示，他探望了这些被扣的官员，后者“人身安全且受到较好照顾”。
外交人士称，联合国秘书长潘基文计划寻求增加派驻南苏丹的维和人员，保护民众免受正在升级的冲突的影响。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。