今年主权债发行规模料增至7.1万亿美元--标普

路透纽约2月27日 -标准普尔周四发布的新研究结果显示，今年主权债发行规模料增长2.7%至7.1兆(万亿)美元，最大增幅来自撒哈拉以南非洲。

长期债务增幅相当于1,850亿美元，将主要由美国和日本借入，占2014年总新增借贷的57%。今年接下来的借贷大国料为意大利、中国和巴西。

标准普尔称，具有债信评级的主权国家背负的长期商业债务今年底总计将达到44.7万亿美元。那些期限在一年或一年内的短期商业债务料将持稳于5.3万亿美元。

标准普尔称，”大约61%，即4.4万亿美元的主权债将用于为即将到期的长期债进行再融资，因此净借贷规模估计为2.8万亿美元。“

迄今长期净借贷规模增幅最大的地区是撒哈拉以南非洲，今年该地区主权国家借贷规模料将较上年提高49%，至610亿美元。

**新兴市场**

摩根大通新兴市场债券指数(JP Morgan EMBI+index)中包含的17个国家今年主权债发行规模料仅增加20亿美元，至6,140亿美元，较2013年增长0.3%。

标准普尔预计，到今年底，这17个国家的总体债务规模将达到2.8万亿美元。

巴西是新兴市场经济体中最大的借贷国家，占总体新增借贷的44%，该国今年借债量料从2013年的2,808亿美元温和降至2,729亿美元。

中东和北非地区今年借贷规模料提高27%至560亿美元。

亚太地区在日本的主导下，今年借贷规模料将增长4.9%至2.5万亿美元，其中日本占到逾1.8万亿美元。

独联体国家借贷规模预计下降10%至510亿美元。

俄罗斯是独联体国家中最大经济体，预计将发行387亿美元债券，在独联体国家中居首。

尽管2014年独联体借贷规模预计下降，但绝对债务水平或增长280亿美元，至2,810亿。

在乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)上周末下台前，该国财政状况已较危险。

标准普尔称，独联体国家年度借贷规模下降”大致归因于我们预期乌克兰的主要借贷需求将由官方债务来填补。“

”在我们看来，如果没有官方财政支持，2014年乌克兰将难以及时还本付息。“(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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