分析：主权基金投资潮涌现 引发扰乱全球金融稳定疑虑

路透伦敦9月8日 - 由于公债回报率处于谷底，主权财富基金准备涉足股市及其他高收益资产，例如房地产。民间投资者警告称，其投入的速度可能破坏全球经济稳定。

各国央行为促进经济增长将利率降至纪录低位，各地政府因此不得不寻找其他途径维系公共养老基金、或央行外汇储备增长。但内部人士称，因此带来的资金流可能扭曲市场，导致价格反应政治优先顺序，而不是实际金融状况。

专家表示，这还可能催生价格泡沫，而这正是全球央行都在极力避免的。

“很显然存在实际和潜在的利益冲突...应该有种行为准则，”国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)常务董事David Marsh称。

据OMFIF，主权投资者管理着价值29.1万亿(兆)美元资产，相当于全球经济总量的40%，这些资产由157家央行、156支公共养老基金，和87支主权财富基金管理。

这些资金通常都来自于大宗商品荣景时期自然资源带来的营收，以挪威为例，其运作着全球最大的主权财富基金要归功于该国石油资源。另外，主权财富基金还可以反映制造业出口营收的积累状况，中国就是一个例子。

主权投资者的明显特点就是投资于全球许多大型企业。其中部分持股是2008-2009年金融危机期间对困境银行提供资金支持的产物，比如卡塔尔主权财富基金在巴克莱持股近5%。

挪威这支规模8,900亿美元的主权基金目前持有全球1.3%的股票，其执行长最近对路透表示，该基金还计划向债券以外的资产投入更多资金，比如股市、基础设施和房地产。

OMFIF表示，中国投资有限责任公司(CIC)把约32%的全球投资资金投向股市，对私募、房地产和基础设施等“长期”投资领域的投资占比相近。中国这支主权财富基金资产规模为5,750亿美元。

民间投资者称，为了抓住地产价格上升和全球股市大涨的机会，很少考虑这种大量资金流入的后果。

“人们没有花费足够时间来讨论这些工具可能存在的道德问题...令人关切的是，这些所谓的储蓄资金池被放到极少数人手中，由他们进行配置，”Eaton Vance投资管理公司副主管兼资产组合经理Michael Cirami表示。

挪威主权财富基金的执行长Yngve Slyngstad承认，国家支持基金涉足市场有可能造成市场扭曲，但他强调其管理的基金通过严格的内部规范解决了这一问题。

“我并没有对该问题掉以轻心，”他对路透表示，“我们制定了一些措施，比如保证极高的透明度、对所有权做出限制、以及尽可能阐明如何处置所持权益。”

尽管如此，主权财富投资者的参与已经开始导致交易模式发生变化。

主权财富基金卡塔尔控股(Qatar Holding)7月把对伦敦证券交易所(LSE)的持股削减三分之一。当时分析师表示，此举提振了待售股票的需求，因为一些投资者此前规避LSE股票，理由是大型机构投资者持股导致LSE股票缺乏流动性，且潜在波动程度会更大。

进一步的影响似乎亦不可避免。如果官方机构管理着29万亿美元资金，即便股票配比仅为相对保守的10%，资金规模也将达2.9万亿美元。鉴于MSCI明晟所有国家股指.MIWD00000PUS的市值总计为38万亿美元，那样规模的资金量将足以推动全球市场。

主权财富基金在全球范围内的并购活动：link.reuters.com/red82w

**新规**

由于对主权基金在资本市场崛起感到愈发焦虑，国际货币基金组织(IMF)2008年与这些基金组成的一个国际团体一道，制定了关于透明度和披露的自愿行为准则。

经济合作暨发展组织(OECD)亦编制了国有企业公司治理指南，明确规定需要政府机构和央行避免利益冲突。

“OECD的建议一直都是，如果政府在某些企业资产中拥有很大份额，则必须明确分离作为股东和监管机构的角色，”OECD企业事务部门的资深分析师Hans Christiansen表示。

但根据汤森路透数据，国家支持的投资正快速增加：2014年上半年，主权基金将245亿美元用于并购，以每半年为一期来看，这创下2010年来最高。

因此，很多人认为当前的规则不足以化解潜在问题。

“信用和资本流动正在政治化。这种趋势令人不安，最终会以悲剧收场，”约翰-霍普金斯大学经济学教授Steve Hanke表示，他还为智库Cato Institute工作。

但OECD分析师Christiansen持相反看法，他认为主权基金出于政治目的、而非财务目的的投资非常罕见，其工作重点是为未来的世世代代管理资金。

Hanks说这种看法过于简化。“认为主权基金没有政治化的看法很可笑。最大的问题是一旦某种事物被政治化，它就会变得模糊不清。”(完)

(编译 王丽鑫/李爽/王兴亚/杜明霞；审校 张明钧/白云)

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