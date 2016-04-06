主权财富基金第一季度并购交易金额较前季下降17%

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦4月6日 - 今年第一季度，主权财富基金海外并购金额共计192亿美元，较前一季减少将近17%，但大大高于上年同期的48亿美元。
汤森路透数据显示，主权财富基金参与的交易共有46宗，较前一季度减少五宗。
行业专家表示，上述情况并不代表并购有明显下滑。
“交易数量比交易金额更有指导意义一些，金额会受出价情况影响而波动，”道富环球投资管理(SSgA)主权财富基金政策和研究部门主管Elliot Hentov说。
单笔金额最大的交易是对澳洲港口和铁路运营商Asciano依然悬而未决的竞购。该交易要想达成，需将Asciano分拆为两家公司。
新加坡政府投资公司(GIC)和卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)在收购Asciano部分港口业务的财团之列，而Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB)和中投公司CIC.UL在Asciano铁路业务的竞购者之列。
当季金额第二大的投资是China Internet Plus。该公司由美团和点评合并而成，在一轮融资中筹得逾33亿美元。
新加坡国有的投资机构--淡马锡控股和CPPIB参与了该交易。
房地产交易寥寥无几，但主权财富基金直接投资的企业涵盖互联网服务、零售、金融、化工和制药等各行业。
日内瓦咨询公司GeoEconomica的董事总经理Sven Behrendt称，这表明主权财务基金仍积极涉足全球市场。“虽然油价和石油收入较低，但主权财务基金仍在进行多元化的投资。”(完)
(编译 郑茵/汪红英；审校 李婷仪/张明钧)
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