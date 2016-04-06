主权财富基金第一季度并购交易金额较前季下降17%

路透伦敦4月6日 - 今年第一季度，主权财富基金海外并购金额共计192亿美元，较前一季减少将近17%，但大大高于上年同期的48亿美元。

汤森路透数据显示，主权财富基金参与的交易共有46宗，较前一季度减少五宗。

行业专家表示，上述情况并不代表并购有明显下滑。

“交易数量比交易金额更有指导意义一些，金额会受出价情况影响而波动，”道富环球投资管理(SSgA)主权财富基金政策和研究部门主管Elliot Hentov说。

单笔金额最大的交易是对澳洲港口和铁路运营商Asciano依然悬而未决的竞购。该交易要想达成，需将Asciano分拆为两家公司。

新加坡政府投资公司(GIC)和卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)在收购Asciano部分港口业务的财团之列，而Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB)和中投公司CIC.UL在Asciano铁路业务的竞购者之列。

当季金额第二大的投资是China Internet Plus。该公司由美团和点评合并而成，在一轮融资中筹得逾33亿美元。

新加坡国有的投资机构--淡马锡控股和CPPIB参与了该交易。

房地产交易寥寥无几，但主权财富基金直接投资的企业涵盖互联网服务、零售、金融、化工和制药等各行业。

日内瓦咨询公司GeoEconomica的董事总经理Sven Behrendt称，这表明主权财务基金仍积极涉足全球市场。“虽然油价和石油收入较低，但主权财务基金仍在进行多元化的投资。”(完)