焦点：主权财富基金今年料连续第三年将油元撤出全球金融市场

2011年2月7日，图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透伦敦12月12日 - 主权投资者2016年料连续第三年将油元撤出全球股市和债市，这种情况不太可能在明年发生逆转，尽管油价已然反弹。

研究公司eVestment的数据显示，主权财富基金在2016年前三季自第三方资产管理者赎回380亿美元，为连续第九个季度进行赎回。

主权财富基金在2015年和2014年分别赎回440亿和107亿美元，因低油价迫使俄罗斯、沙特和挪威等依赖石油出口的国家动用自身的储蓄。

先前持续数年的石油暴利令很多资金进入金融市场，通过所谓的油元循环(petrodollar recycling)推高资产价格。

然而油价展开汹涌下跌之势后，2014年主权财富基金转为将资金净撤出，为18年以来首次。油价从2014年夏的约每桶115美元高点跌到了2016年1月的27美元低点。(reut.rs/2hovqOJ)

拜产油国达成减产协议所赐，油价现已回升至每桶57美元左右。

但eVestment全球研究主管Peter Laurelli认为，这并不足以引起资金流动立即转向。eVestment为机构投资者收集4,400家资金管理公司的数据。

“油价持稳的水平仅为过去价格的一半，因此需要油价有明显的上涨，资金才会回流，”他说。

eVestment数据显示，尽管2016年7-9月总体资金流出规模为52亿美元，情况好于上半年，但被动型全球股权投资基金仍有22亿美元的资金净流出。

Laurelli表示，第三季总资金外流情况没有恶化的唯一原因是，美国短存续期固定收益资产获得了很大的资金配置，吸引了39亿美元的资金净流入。该替代现金的投资可能被用作了资金自其他投资撤出后的暂泊之处。

**资金外流放缓**

State Street Global Advisors官方机构小组政策暨研究主管Elliot Hentov表示，2017年资金外流可能放缓，因油价令人松了一口气，但这种缓解恐怕为时不久。

Hentov指出，在特朗普当选美国总统后，美国能源业可能解除管制，这可望降低生产成本，令全球能源价格重新面临下行压力。这意谓着以石油为基础的主权财富基金还要面临更多压力。

eVestment表示，抛售的情况仍很普遍，2016年前三季主权财富基金自全球股市投资赎回近50亿美元，自固定收益投资撤出61亿美元。

但根据Hentov的说法，对于主权财富基金能够将多少公开上市资产平仓而无需被迫重新调整，有其结构上的限制。这是因为主权投资者对不动产、基础建设、私募股权和私有债务等流动性不足的资产建有曝险。

“若这样的趋势持续下去，他们将会过度投资于流动性不足的资产--超出自身的限度，”他表示，“他们目前正位于削减流动性资产配置的极限。”

以挪威8,600亿美元的主权财富基金为例，该基金正在考虑是否将股票配比由60%调升至75%。

以该基金的规模来看，这将转化为1,300亿美元左右的资金由政府公债进入股市，但这要耗费数年时间。

摩根大通董事总经理Nikolaos Panigirtzoglou表示，此举可能引发股票配比相近的其他主权财富基金效仿，例如中国的中投公司以及海湾的阿布扎比投资局等等。

在通货再膨胀趋势或对股市有利的情况下，“美国总统大选后可能发生政权转换...这样的情况尤其真实，”他表示。(完)