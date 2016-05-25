更多主权财富基金从流动性差的私募债基金中寻求高收益

路透伦敦5月24日 - 主权财富基金希望获得比主流债券更高的回报率，这种需求助推了专项私募债工具的繁荣发展。

这些专项私募债基金可提供各类贷款，从飞机租赁到诉讼融资等不一而足。它们赚取回报的方式也是多种多样，包括向中小型企业贷款、投资不良资产或提供基础设施项目融资等。

根据研究机构Preqin最新对外披露的数据，截至去年6月份，原本属于小众领域的私募债行业资产管理规模估计已扩大至5,230亿美元左右，远高于2014年底时的4,830亿美元。

就在不久以前，主权财富基金还认为这类投资风险过高。但根据Preqin的调查，目前约有35%的主权基金投资私募债，较2015年高出11个百分点。

主权财富基金正越来越多地面临着帮助政府为预算赤字融资的压力。私募债的吸引点在于它所提供的高收益率。根据最新报告的数据，截至2015年9月30日的一年，Preqin所追踪私募债企业的平均回报率为5.76%。

面临西方债券市场动辄零或者负利率的情况，愿意牺牲日常流动性以锁定更长期现金的主权财富基金可获取丰厚的回报。

“高流动性固定收益资产的收益率已经收窄，对于寻求收益的投资者而言不再具有吸引力，”另类投资机构Apollo Global Management的欧洲业务主管Sanjay Patel称。(完)