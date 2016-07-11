焦点：主权投资者第二季并购交易规模环比下降26% 不动产交易回暖

2014年10月28日，图为在巴黎拍摄的美元和欧元纸币。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透伦敦7月8日 - 包括主权财富基金在内的主权投资者第二季度开展了141亿美元的并购交易，规模虽然较今年第一季下降了26%，但不动产交易回暖带来支撑。

汤森路透统计的数据显示，4-6月期间主权投资者涉足39宗交易，较第一季度减少六宗。主权投资者包括从政府养老基金到具有石油背景的投资机构等。

其中单笔规模最大的当属蚂蚁金服新一轮45亿美元的融资，该交易吸引了中投公司旗下中投海外(CIC Capital)等投资者。蚂蚁金服为中国最大电商阿里巴巴旗下关联企业。

部分主权投资者认为，交易规模下降是因为油价降低、资金紧张的政府越来越需要动用主权财富基金。例如俄罗斯提议明年耗用两支主权财富基金中的一支。

市况震荡也影响到了此类交易。新加坡淡马锡等一些大的直接投资机构在过去一年中遭遇投资贬值近180亿美元。

这可能让该行业对于投入新资本持更加审慎的态度。然而，业内专家认为，公开可用的数据或许不能反应全貌，因为一些交易不在关注范围内，例如那些由基金经理代表主权财富基金开展的交易。

“一直有稳定的长期资金流入低流动性投资，这种流入没有停止，所以整体规模应该更高，”道富环球投资管理(SSgA)官方机构部门的政策和研究主管Elliot Hentov表示。

“有很多主权财富基金参与的交易，我们并不知道。”

摩根资产管理的国际机构客户主管Patrick Thomson表示，没有规定要求私下交易必须报告，因此有些投资并不包括在公开数据内。

整体交易额仍比2015年第二季高出11%，得益于几宗非常大型的交易。

规模第二大的交易是，沙特阿拉伯主权财富基金--公共投资基金向美国叫车服务企业优步(Uber)投资35亿美元；贝莱德(Blackrock)以25亿美元将新加坡43层高的办公大楼出售给卡塔尔投资局(QIA)的交易，排在第三位。

**房地产**

英国6月23日脱欧公投之后，伦敦房地产市场迅速陷入震荡，多家房地产基金被迫暂停交易以遏制愈演愈烈的资金流出。[nL4S19T4TC][nL4S19S4GI]

然而，房地产相关交易仍约占第二季并购交易总量的四分之一，由于主权财富基金继续分散投资，降低对低收益、甚至负收益的发达国家公债市场的依赖。

摩根资产管理的Thomson表示，房地产能够提供可预测且可重复的现金流，而且一些核心零售市场的投资回报率达到3%-5%。此外，黄金地段的写字楼价格昂贵，令投资者能够达成单笔金额很高的交易。

“主权财富基金的投资团队人数相对有限，同时投资规模却很高，所以他们需要一种能够吸纳大量资本的资产门类，”Thomson说。

近几年的经验表明，相较于基础设施和私募股权，主权财富基金更容易进入房地产业。景顺(Invesco)针对主权投资者的调查显示，受访基金2015年对房地产的投资曝险从2012年的3%提升至6.5%。

“待售物业增加，能够找到投资机会的地方也更多了，”景顺欧洲、中东与非洲(EMEA)主权基金、中东与非洲机构销售主管Alex Millar表示。

一些海湾国家主权财富基金据称在公投前就已暂停在英国买入新物业。不过挪威规模达8,300亿美元的主权财富基金在3月时曾表示不会被吓退；新加坡政府投资公司(GIC)表示，市场动荡甚至可能带来买入良机。(完)