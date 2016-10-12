焦点：主权投资人考虑将证券借出 以提高投资回报

路透伦敦10月11日 - 周二公布的一项调查显示，四分之三的主权投资人愿意加大借出证券在资产负债表中的比重，此举可能改善全球金融市场的流动性。

调查发现，包括主权财富基金和央行在内的回复者，在考虑把证券借出作为在低收益环境下提高投资回报的一个手段。本次调查由纽约梅隆银行和国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)在2016年4月至7月期间进行。

机构投资人将股票或其他证券借给想做空这些证券的对冲基金等投资人，可以获得一些费用。

相应地，这可以将流动性注入市场，帮助弥补自金融危机以来银行做市减少的影响。

调查未显示参与调查的25个主权投资人中，有多少个目前正在借出证券。并非所有受访者对关于他们活动的问题进行了回复。

但调查称，大约75%的受访者对增加他们的证券借出感兴趣，不论他们目前正在借出与否；还有大约70%的受访者预料可从借出中再赚五至八个基点。

25%的受访者表示，他们目前没有借出证券。

总体而言，这些受访者持有逾4.7万亿资产，相当于全球主权机构总资产的逾16%。

大多数受访者表示，证券借出仅会占资产负债表的10-15%。不过，也有一些受访者表示会占到60%。

近65%的回覆者预计未来12-24个月流动性将趋紧，因受监管和央行政策影响。

依照巴塞尔协议III等新规，投资银行必须持有大量流动资产，提高融资成本，并减少风险偏好和做市活动。低利息和资产购买计划等央行宽松政策，亦降低了流动性。

“正当市场对避险资产的需求变得极其旺盛时，央行的购债计划促成了全球范围内这类资产的短缺，”国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主席John Plender说。

虽然一些主权机构仅投资于流动性最好的资产，但有65%的回覆者称在当前的低息环境中，追逐较高收益对他们的基金来讲变得更为重要，因此他们急切希望多元化投资。

约67%的回覆者为央行，20%为退休基金，13%为主权财富基金。(完)