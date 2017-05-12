焦点：主权财富基金各显身手 在硅谷狩猎“独角兽”

路透伦敦5月11日 - 许多主权投资机构正在投入更多资金到科技初创企业，并在硅谷开设办事处，期望捕获寥若晨星的“独角兽”公司--估值超过10亿美元的私人企业。

主权财富基金的如意算盘是，如果这些初创企业取得傲人增长，那么在初期投资会带来巨大的回报。主权财富基金手中掌管的资产规模超过6.59万亿美元。

但万一主权基金在成熟产业的投资遭遇数码企业崛起的威胁时，投资这类初创企业也为主权财富基金提供了一种有效的对冲，就像一些全球连锁酒店业者遭到在线房屋短租平台爱彼迎(Airbnb)的冲击，而爱彼迎本身就是个独角兽。

据调研公司PitchBook统计数据显示，主权财富基金去年在美国初创企业做了12笔投资，价值124亿美元，远超过2012年的四笔投资和2.02亿美元的规模。

据马德里IE商学院Sovereign Wealth Lab研究中心称，去年全球涉及主权财富基金与初创企业的交易有42宗，总价值约为162亿美元。

侧重科技产业、规模达1,000亿美元的Vision Fund成立，显示上述数字还将增加。Vision Fund是由日本软银和沙特公共投资基金(PIF)的合资设立的。向美国叫车服务企业优步(Uber)提供35亿美元融资后，沙特PIF这种投资兴趣被激发出来。

去年主权财富基金参与的交易包括：China Internet Plus和阿里巴巴关联金融公司--蚂蚁金融服务数以10亿美元计的融资。

**寻找独角兽**

主权财富基金寻找这些投资机会的方法各有不同。

一些主权财富基金设立了专门的风险投资部门，比如淡马锡控股的Vertex Ventures、科威特的Impulse和加拿大的OMERS Ventures。

但更多主权财富基金选择在科技初创企业云集的旧金山硅谷开设办事处，卡塔尔投资局是最新宣布入驻硅谷的主权财富基金。

“其中很多独角兽企业在这里实现了比其他地方更快的增长，”律所Hogan Lovells合伙人Babak Nikravesh称，该律所为主权投资者的代表。“回报相当大--这是促使很多主权投资者来到这里拓展的原因。”

据财富杂志，2016年的独角兽企业美国占了101家、中国36家、英国八家、印度七家。

新加坡政府投资公司(GIC)和马来西亚国库控股公司已于旧金山设立办事处，淡马锡在2016年底设立办事处，1月对医疗保健科技公司Verily Life Sciences进行了8亿美元的投资。

“我们一直在增加对科技、生命科学和医疗保健方面的投资，来到旧金山，可以让我们更加接近这些行业的公司，”淡马锡联席董事Paul Ewing-Chow在电子邮件中告诉路透。

**寻找千里马**

追求最佳机会的竞争非常激烈，所以一些SWF会与聚焦前途看好企业的第三方风投密切合作。

最近，澳洲1,300亿美元的Future Fund与风投公司NEA联合对新兴云计算企业Fugue和加州的Radiology Partners进行投资。

该基金也同其他一些足够精明的基金一样，早早就在诸如优步、Pinterest、爱彼迎及Snapchat等“独角兽”企业布局，扣除风投项目费用后的年回报率远高于20%。

“风投对我们很重要，为我们提供接触当前创新和突破趋势的机会，”该基金首席投资官Raphael Arndt去年9月在墨尔本的一个会议上称。

数字创新企业继续侵蚀出租车公司和汽车制造商等创新度较低的老式企业的市场份额。而初创企业是理想的投资组合对冲。

“在银行业领域，(主权财富基金)在金融科技领域大举投资；在交通运输领域，他们投资于无人驾驶汽车。他们需要在新老业者投资之间取得平衡，”Sovereign Wealth Lab主管Javier Capape称。

他补充说，主权财富基金通过在同一行业的数家公司进行投资来分散风险。“不能只投一家初创企业，这样风险太大--通常十家中有八家会失败。”

主权财富基金通常的投资规模可能只有500-2,000万美元左右，但交易数量却在增多，以此来确保能碰到最终的赢家。GIC在电动汽车领域就已为数家公司提供了支持。(完)