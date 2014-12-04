《焦点》产油国可能被迫提取主权基金，全球市场或将为之震荡

主权基金“在一定程度上也投资股票市场”，Spegel说，并着重以尼日利亚、哈萨克斯坦、科威特和伊朗为例说明，这些主权基金留出一些资金在必要的时候帮助充实国库。

对产油国而言，最糟糕的情形莫过于油价进一步下跌、并持续很长时间，这可能会让政府不得不动用为子孙后代设立的基金。

这类主权基金通常持有较多流动性不强的长期资产，例如房地产。今年部分规模最大的房地产和基础设施交易中，就有主权投资者的身影。

倘若主权基金撤资，一些全球最大城市的商业地产最终会为此贬值。

比如说，卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)等主权基金持有伦敦的一些最知名的地标性商业建筑，包括哈罗德百货。

“主权财富基金对伦敦中区(Central London)一直很关注，不过交易总量却很难估测，因为购买往往是通过基金经理进行。去年海外投资中约52亿英镑(82亿美元)都可以归入“私人”交易一类，但其中很多可能来自主权财富基金，”独立房地产谘询公司莱坊旗下伦敦中区主管Stephen Clifton称。

不过，瑞银旗下全球主权市场部门的全球策略主管Massimiliano Castelli表示，稳定基金对市场的影响可能要过一段时间才能显现。

油价或许会反弹，即便不反弹，许多石油出口国，特别是中东地区的出口国一直以来都十分谨慎，足以让自己在低油价环境里支持至少一年时间。