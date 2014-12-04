《焦点》产油国可能被迫提取主权基金，全球市场或将为之震荡

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
主权基金“在一定程度上也投资股票市场”，Spegel说，并着重以尼日利亚、哈萨克斯坦、科威特和伊朗为例说明，这些主权基金留出一些资金在必要的时候帮助充实国库。
对产油国而言，最糟糕的情形莫过于油价进一步下跌、并持续很长时间，这可能会让政府不得不动用为子孙后代设立的基金。
这类主权基金通常持有较多流动性不强的长期资产，例如房地产。今年部分规模最大的房地产和基础设施交易中，就有主权投资者的身影。
倘若主权基金撤资，一些全球最大城市的商业地产最终会为此贬值。
比如说，卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)等主权基金持有伦敦的一些最知名的地标性商业建筑，包括哈罗德百货。
“主权财富基金对伦敦中区(Central London)一直很关注，不过交易总量却很难估测，因为购买往往是通过基金经理进行。去年海外投资中约52亿英镑(82亿美元)都可以归入“私人”交易一类，但其中很多可能来自主权财富基金，”独立房地产谘询公司莱坊旗下伦敦中区主管Stephen Clifton称。
不过，瑞银旗下全球主权市场部门的全球策略主管Massimiliano Castelli表示，稳定基金对市场的影响可能要过一段时间才能显现。
油价或许会反弹，即便不反弹，许多石油出口国，特别是中东地区的出口国一直以来都十分谨慎，足以让自己在低油价环境里支持至少一年时间。
“中东国家大多非常理智，(而且)拥有庞大的储备，因此能够忍受油价在60-70美元区间停留一两年。”他说。(完)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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