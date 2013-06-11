巴西称中国批准进口三种转基因大豆新品种

2月7日在巴西中部拍到的大豆种植园。A REUTERS/Paulo Whitaker

路透巴西利亚6月10日 - 巴西农业部周一表示，中国已批准进口包括孟山都(MON.N)Intacta RR2品种在内的三种巴西产转基因大豆，避免了中巴间的贸易冲突。

中国农业部部长韩长赋在北京的一次会晤中亲自把这一决定告知巴西农业部部长安德拉德(Antonio Andrade)。巴西方面此次会谈的首要任务就是确保新品种获得中国批准。

安德拉德表示：“考虑到种子公司为赶上农期只有数周时间包装并配送产品，巴西大豆种植商正焦急地等待着这个决定。”

孟山都准备推出的转基因大豆新品种有助于对抗蛾属Helicoverpa昆虫的爆发。当地大豆种植商多年来面对这一虫害一直束手无策。

巴西外交部称，中国政府还批准了CV127和拜耳(BAYE.NS)出品的Liberty Link两种转基因大豆品种。

巴西农业官员去年8月曾前往中国，寻求新品种的获批，由于中国政府迟迟未批准新的转基因品种，导致巴西官员上个月再次前往中国。

大豆是巴西出口额最大的农产品。仅4月，巴西就向中国出口了560万吨高蛋白大豆，价值30亿美元，约占当月全国出口量的78%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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