焦点：南美大豆不断涌入中国 危及美国销售

路透新加坡/北京7月30日 - 南美大豆今年预计要主导最大买家--中国市场更长一段时间，甚至有可能在美国大豆的销售旺季取而代之。

一般而言，南美大豆生产商到7/8月份都已经完成出口，但今年可能全年都在大量出售，因为巴西大豆接连创下大丰收，而且阿根廷也有大量库存。

由于美国大豆出口商往往在9月-8月的作物年度提前销售，如果南美大豆销售期延长，将给全球大豆价格带来压力。

“大豆取得纪录高位的丰产后，南美有大量库存，将持续销售到年底，”荷兰合作银行驻新加坡的食品和农业研究主管Pawan Kumar表示。

“他们有库存可供出口，而且汇价对他们有利，”他并称。

以巴西雷亚尔计价的芝加哥大豆价格处于一年高点，刺激了出口，而以美元计价的大豆Sc1本周触及9.59-3/4美元，为一个多月来最低。

10多年来，中国从南美进口的大豆一直高于美国，因为供给更多，价格也更低。

此外，中国国有公司--中粮(COFCO)收购了贸易商Nidera和来宝农业(Noble Agri)的多数股权之后，中国可能更青睐南美大豆，因为这两家公司在南美的业务多于北美。

今年1-6月中国大豆进口创下3,510万吨的纪录高位。

**阿根廷大豆**

巴西出口商把装运船货从大豆改为玉米，可能有助于美国卖家在今年稍晚增加市场份额，但部分交易商认为，影响程度料将有限。

“巴西出口商可能因忙于出货玉米，而在第四季停止销售大豆几个月，不过到12月和明年1月时将恢复供应，”新加坡另一位交易商说。

“阿根廷将为10月和11月积极供货。”

阿根廷坐拥创记录的3,500万吨大豆，如果今年稍晚总统大选之后调整一项出口关税，阿根廷大豆将出货更多。

总统大选候选人Mauricio Macri已承诺若是当选将逐渐取消该项关税。

**美国开局清淡**

“美国已经面临新作销售开局非常不带劲儿的麻烦，”新加坡一家跨国贸易商的交易经理说。该公司向中国销售大豆。

由于未来数月面临南美供应的激烈竞争，美国出口商或许得降价求售，否则恐怕失去市场份额；同时，还得更加仰赖美国国内的消费者。

但到7月中为止，2015/16年度作物的销量较上年同期减少逾半，是六年来最低的同期水平。

浏览中国自南美和北美进口大豆图表：link.reuters.com/pac35w

雷亚尔和美元计价之大豆价格比较图表以及美国大豆出口速度link.reuters.com/paj35w(完)

(编译 李春喜/李婷仪 审校 张荻/王丽鑫)

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