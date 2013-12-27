中国将取消大豆棉花收储政策--新华

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透北京12月27日 -中国官方媒体新华社报导，中国将取消具有争议的大豆及棉花收储机制，改以直接补贴农户。中国是这两项商品的最大采购国。
收储机制遭外界指责为扭曲市场，导致加工厂进口棉花成本尚低于国内棉花。
国际棉花价格今年已上涨约12%。由于中国的政策改变，将释出更多国内生产的棉花，短期内将冲击中国的棉花进口量，国际棉价可能遭遇压力。
新华社引述财政部长楼继伟称，财政部将制定目标价格，试行补贴大豆及棉花农户，但他并未提供时间表细节。
市场原本即普遍预期明年将结束棉花、大豆、菜籽收储。
据报导引述，楼继伟周四与财经官员开会时表示，财政部也将设立一套机制，以进口商品充实国家收储，以确保国内供给无虞。
据转述，楼继伟表示，中国将充分利用国内外市场，扩大某些农产品交易量。
中国过去两年收储约1,000万吨棉花，占全球库存60%，中国大豆库存目前约400-500万吨。
停止收储后，这些库存可能释出至国内市场，但这不会影响中国的大豆采购，因为沿岸省份的多数加工厂已经在依赖进口大豆。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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