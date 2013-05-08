中国大豆供应过剩可能影响压榨利润 甚至损及美国订单

* 中国5-7月大豆进口料创纪录高位

* 进口较高但需求疲弱，将挤压利润率

* 受禽流感疫情影响，豆粕需求预计下滑15-20%

路透北京/新加坡5月8日 - 全球第四大大豆出产国和最大买家--中国的5-7月大豆进口料创下纪录高位，即便禽流感疫情减少了饲料需求，这将影响压榨利润并可能导致订货取消。

行业消息人士和分析师表示，当9月新作大豆上市时，进口激增、需求疲弱及压榨利润较低这三重打击可能影响到中国对美国大豆的订单。

而中国大豆加工厂取消订单和需求减弱则可能压低全球价格。过去一个月，大豆价格已经上涨8%，因旧作大豆供应紧张，以及美国农户放慢出售速度。

今年巴西有望取代美国成为全球最大的大豆出产国，今年稍早巴西因严重的港口拥堵影响到出货，不过此后装货已经加快，上月出口接近纪录水平。

根据贸易和分析师预估，被延迟发货的大豆已运抵，再加上正常的订单，将把中国5-7月的总进口量推升至近1,900万吨，较上年同期高出13%。而1-3月期间，中国大豆进口量为1,150万吨，较上年同期减少13.4%。

“目前压榨大豆还有利润，但当6月和7月进口大豆大量涌入时，我们预计利润变薄，甚至还会赔钱，”一名驻新加坡的贸易经理表示，其所属公司在中国有大豆加工厂。“6月大豆进口可能达到600万吨，7月可能增加至700万吨，”该经理又称。

根据中国国家粮食油信息中心数据，5月进口量可能攀升至560万吨，而4月时还不到400万吨。中国的最高进口纪录是2010年6月创下的620万吨。

中国媒体报到称，由于预期大豆供应过剩，丰益国际(WLIL.SI)和中粮下属的中国粮油控股(0606.HK)已将预估的豆油零售价下调大约15%。

“中国大豆压榨厂没有签很多新订单，因为豆粕需求不振，”另一位新加坡交易员表示。“禽类养殖业仍受到禽流感的影响，这将放缓大豆需求。”

**需求迟缓**

为遏制禽流感蔓延，中国已经杀掉数十万只鸡，华东和其他地区的禽类销售分部骤减80%和30%左右。

金石期货分析师高彦斌预计，未来四至五个月豆粕需求将减少15-20%，由于自5月末起大批大豆到货，豆粕供应将会过剩...压榨每吨大豆可能赔100元人民币。

第一季时大豆压榨利润曾经高至每吨280元，当时由于从美国进口减少而且巴西港口阻塞，大豆的供应比较紧张。

新加坡丰益国际表示，其1-3月的净利润上升了将近四分之一，主要归因于油籽和谷物业务复苏。丰益国际是对中国最大的大豆供应商之一。

该公司执行长在一则声明中表示，“禽流感短期内会影响中国的豆粕消费，但应该不会有长期影响，我们仍对中国的长期前景保持乐观。”

日本贸易商丸红(8002.T)的主管Fumiya Kokubu预计中国大豆需求会上升而不会下滑。Fumiya Kokubu在东京对记者称，“禽流感的影响要看它会持续多久，但对中国而言我们认为不会持续很长时间，因此影响也会转瞬即逝，”

根据美国农业部数据，截至上周，中国已经预定677万吨美国新作大豆，低于上年同期的711万吨。中国超过80%的大豆供应是来自进口。(完)

(编译 李春喜/隋芬; 审校 沈以文/侯向明)

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