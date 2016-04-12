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中国财经 | 2016年 4月 12日 星期二 16:24 BJT

计划到2020年时将大豆种植面积提高40%--中国农业部

路透北京4月12日 - 中国农业部周二表示，计划到2020年将国内大豆种植面积在2015年基础上提高40%至933万公顷(2,305万英亩)，以满足国内不断增长的食品需求。

根据中国农业部的国内大豆种植指引，中国还计划到2020年时将大豆单产提高12.5%，以满足食品行业对含有丰富蛋白质的大豆的强劲需求。

此前，北京寻求降低国内玉米的种植面积，因国储玉米规模庞大。(完)

(编译 王洋; 审校 屈桂娟)

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