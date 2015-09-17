2015/16年度中国大豆进口量或出现十年来首次下滑--贸易商

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透宁波9月17日 - 大宗商品贸易商嘉吉的一位资深交易员周四表示，2015/16年度中国大豆进口可能会出现十年来的首次下滑，归因于饲料需求放缓。
嘉吉投资(中国)的大豆贸易部门总经理Frank Zhou在一次行业会议上表示，人民币贬值也会影响大豆进口，因这会增加采购成本。
“中国的需求已经接近短期的上限，未来进一步增长的空间有限，而且面临下降的风险，”Zhou说。
中国的城市化动力放缓；而在近期的下降之后，生猪饲养商增加存栏量或许要更长的时间。
Zhou没有对2015/16年度进口量给出预估。
中国的大豆进口量占到全球大豆贸易量的逾60%。
中国国家粮油信息中心曾预测，截至2016年9月的一年中国油籽进口量将增加100万吨至7,800万吨。
相比之下，目前的2014/15年度的进口量增幅为700万吨，2013/14年度的增幅为1,000万吨。
其它参会的贸易商表示，2015/16年度进口量将持平于7,700万吨。
Zhou表示，人民币贬值增加了买家的成本，预计会进一步压制融资买家，后者通常用货物作抵押来融资。
Zhou表示，2013/14年度融资买家的进口量占到中国年度大豆进口总量的25%，但2014/15年度降至16%，预计在日历年度2015年第四季将进一步下降。
未来大豆进口的推动力量更多地将取决于大豆压榨利润。
Zhou表示，低廉的豆粕一直在取代其它谷物，包括油菜籽和棉籽，但替代已接近极限。
与此同时大豆价格将承压，因南美大豆种植面积扩大。(完)
(编译 王洋; 审校 戴素萍)
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