2015/16年度中国大豆进口量或出现十年来首次下滑--贸易商

路透宁波9月17日 - 大宗商品贸易商嘉吉的一位资深交易员周四表示，2015/16年度中国大豆进口可能会出现十年来的首次下滑，归因于饲料需求放缓。

嘉吉投资(中国)的大豆贸易部门总经理Frank Zhou在一次行业会议上表示，人民币贬值也会影响大豆进口，因这会增加采购成本。

“中国的需求已经接近短期的上限，未来进一步增长的空间有限，而且面临下降的风险，”Zhou说。

中国的城市化动力放缓；而在近期的下降之后，生猪饲养商增加存栏量或许要更长的时间。

Zhou没有对2015/16年度进口量给出预估。

中国的大豆进口量占到全球大豆贸易量的逾60%。

中国国家粮油信息中心曾预测，截至2016年9月的一年中国油籽进口量将增加100万吨至7,800万吨。

相比之下，目前的2014/15年度的进口量增幅为700万吨，2013/14年度的增幅为1,000万吨。

其它参会的贸易商表示，2015/16年度进口量将持平于7,700万吨。

Zhou表示，人民币贬值增加了买家的成本，预计会进一步压制融资买家，后者通常用货物作抵押来融资。

Zhou表示，2013/14年度融资买家的进口量占到中国年度大豆进口总量的25%，但2014/15年度降至16%，预计在日历年度2015年第四季将进一步下降。

未来大豆进口的推动力量更多地将取决于大豆压榨利润。

Zhou表示，低廉的豆粕一直在取代其它谷物，包括油菜籽和棉籽，但替代已接近极限。

与此同时大豆价格将承压，因南美大豆种植面积扩大。(完)

(编译 王洋; 审校 戴素萍)

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