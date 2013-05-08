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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 11:55 BJT

全球油料作物：全球豆粕供应紧俏之势料持续至6月--油世界

路透汉堡5月7日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二表示，全球豆粕供应紧俏趋势或持续至6月，因南美新作大豆和豆粕出口意外低迷。

“备受期待的南美豆粕供应短缺得到缓解的局面一再推迟，现在看来5月末或6月之前都不太可能了，令欧洲及全球的蛋白饲料市场热络，”油世界在报告中称。

“豆粕到货不断推迟，加之最近几个月进口不足，令市场供应严重短缺，迫使需求进一步受到约束，并耗尽许多国家储备。”

豆粕买方2013年初一直在等待阿根廷新作和巴西大豆出口，以缓解全球市场供应紧俏之势。大豆价格去年9月触及纪录高位，因美国遭遇旱灾。

但巴西港口和运输瓶颈降低大豆出口，尽管全球需求强劲。阿根廷农户销售新作豆粕较少，也使全球需求转向美国供应紧俏的旧作。

油世界称，这导致价格急涨，主要是即期交付的豆粕。

阿根廷鹿特丹5月交付的大豆周一报价为每吨547美元，4月初时为515美元，去年5月初时报价在514美元左右。

“考虑到今年收割推迟，阿根廷农户卖兴不振，以及巴西物流受阻，缓解全球大豆供应短缺局面所需时间明显将超过此前预期，”油世界称。

“预计供应紧俏得到缓解要等到5月末或6月，令许多饲料厂商都断货。”(完) (编译 李爽; 审校 高琦)
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