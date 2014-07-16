《MAGUIRE专栏》大豆价格或继续下跌才会触底反弹

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire；编译 王丽鑫/朱晓军

路透芝加哥7月15日 - 随着新作大豆期货价格已较2014年高位下跌逾1.5美元，近一年来首次跌破每蒲式耳11.00美元，一些交易商认为大豆市场接近触底。

即便美国大豆期货价格在不到两个月时间下跌约15%，但较油菜籽期货价格升水仍然异常高，所以要博得更多油籽作物消费者的青睐可能还需努力。油菜籽的产量和消费量在全球油籽作物中位居第二。

此外，美国主要大豆产区爱荷华州大豆现货价格仍比巴西主要产区马托格罗索州高逾20%，所以大型实货卖家可能仍会更青睐南美，而不是北美货源。

因此，在大豆多头在最近价格大跌后旧伤未愈之时，价格可能还要走一段下坡路，才能看到需求大幅反弹。

**产量大幅增长**

大豆生产、消费和交易量在全球油籽作物中遥遥领先，不过最近替代油籽作物产量也大幅增长，如油菜籽、棉籽、花生和棕榈仁。

其实2013/2014作物年，不仅大豆产量刷新纪录，全球油菜籽、花生、葵花籽和棕榈仁产量也都创纪录高位。

如此一来，这一年全球油籽作物总产量首次超过5亿吨，较10年前增长近30%。预计2014/15年产量将达到5.2亿吨，其中大豆约占60%，油菜籽约占14%，其余为其他各种油籽。

油籽总消费量过去10年亦增长约30%，但尚未超过5亿吨关口，去年达到最高水平4.85亿吨，预计在2014/15年触及4.99亿吨。

大豆的比重仍然最大，约为油籽总需求的的56%，油菜籽需求约占14%，其他油籽占30%。

浏览全球油籽生产、使用、出口和仓储图表，请点击：link.reuters.com/waq42w

**库存膨胀**

相对产量而言，大豆消费量增长有限，这导致近些年来油籽供应过剩局面加重，从2012/13年的约720万吨增至2013/14年度的1,860万吨，2014/15年预计升至2,290万吨。

这些过剩进而也反映为油籽期末库存的大幅增长，从2012/13年的6,500万吨增至去年的7,800万吨，2014/15年料突破9,500万吨。

与产量和消费情况一样，大豆在库存中亦占最大比重，而且更为悬殊。

实际上，油籽总库存中超过88%都是大豆，油菜籽仅占不到8%，其他油籽占剩余的4%。

全球油籽库存中，大豆占到如此庞大的比例，反映了北美和南美近期强劲的大豆生产，以及2014/15年度再创纪录丰收的前景。

不过，大豆全球库存是油菜籽的11倍多，这也的确让人思考：为何在可比基础上，每蒲式耳大豆价格要比油菜籽期货升水逾2美元？

当然，大豆需求和贸易都比油菜籽要旺盛。大豆和油菜籽总使用量之比为4:1，而出口之比为8:1，大豆都占优势。

但是过去10年中，油菜籽总使用量增速快于大豆需求，说明全球消费者正分散油籽收购的品种。

而且考虑到油菜籽目前比大豆廉价，这种增长趋势似乎可能在近期持续。

除非大豆价格相对油菜籽能有所下滑，并有力地将大豆推向消费者，减少其他替代油籽的使用，否则上述趋势或许会损害大豆的需求增长潜力。

这意味着，尽管全球大豆价格可能按历史标准而言已算廉价，但随着市场尝试挤出其他替代油籽、全面重夺消费者需求，未来几周大豆价格还可能会进一步下行。

浏览大豆与油菜籽期货价格图表，请点击：link.reuters.com/vaq42w

这不仅将影响期货领域，还将波及现货市场；而且美国大豆现货价格比起其他主要种植区仍相对较高，这将会限制美国整体需求潜力，除非全球价格能进一步趋向一致。

浏览全球大豆现货价格图表，请点击：link.reuters.com/xaq42w (完)

(译文审校 杜明霞)

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