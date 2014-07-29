《MAGUIRE专栏》投机商押注今年大豆价格不复往年夏末涨势

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire

路透芝加哥7月28日 - 自2010至2013年，大豆期货价格在夏季末出现劲扬，已成为明显的固定趋势，以至于许多大豆的生产商和交易商将这视作与播种、作物成熟和收获一样可靠的事了。

但根据近期期货和期权押注情况判断，多数大型投机商看来认为今年大豆市场不会出现这样的盛况，非商业交易商净空头仓位来到自2006年前以来最大规模。

随着大豆进入最关键的决定产量的生长阶段，种植者和多头交易商无疑仍寄望新作大豆价格将延续过去四年来从7月末到9月中平均7.8%的涨势。

但投机交易商看来认为大豆走势将重返2004-2009年期间的情况，当时新作大豆价格在成长季最后几周下跌的次数超过上涨次数。

**一个时代的终结？**

商品期货交易委员会(CFTC)提供的大豆期货和期权交易商持仓报告显示，大型投机商已积累了自该周度报告开始提供以来的最大规模净空头持仓。

7月最后一周的净空头持仓合约超过66,000口，而一年前为净多头超过60,000口，反映出非商业性交易商对于大豆价格前景的悲观看法。

这样的看法主要源自美国主产区大豆作物的良好长势。以成长季的关键阶段衡量，大豆作物状况处于多年来最佳水平。

自生长季开始以来，美国作物带多数地区土地条件非常好，以至于市场预计新收成在完全填满美国库存之余，还可能帮助美国创下1960年代中期开始有定期记录以来的最大供应过剩量。

供应量上升预期导致投机客对市场的信心普遍恶化。自6月1日以来，投机客将大豆期货和期权的空头部位提高141%，或11.5万口，达到纪录高位。

大豆非商业空头部位与价格走势图表：link.reuters.com/xyj52w

大豆期货和期权的非商业净部位图表：link.reuters.com/wyj52w

2004年以来，夏季末的11月大豆期货价格变化图表：link.reuters.com/cak52w

卖空兴趣高涨推动大豆价格下跌，而此前终端用户对远月大豆期货需求疲弱，已令大豆期货承压。

但非商业空头部位如此巨大，暗示投机客预计大豆价格将进一步大幅下跌。

**逆势而行**

当然大豆市场中并非所有人都预计大豆价格将在生长季末大幅下跌，因自7月初起投资者已买入逾1,000口买入期权。这些期权允许期权所有者在8月22日期权到期前的任何时间，以每蒲式耳12美元买入9月大豆期货。

目前9月大豆期货成交价低于每蒲式耳11.30美元，这些期权买盘显然将在未来几周提振市场。

但更多的交易商似乎处于看空阵营，自7月初以来，买入近3,000口9月合约卖出期权(行权价11美元)的买家似乎预期，中短期内期货市场仍将持续下跌。(完)

(编译 石冠兰/于春红; 审校 田建华/朱晓军/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。