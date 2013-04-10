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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 10:25 BJT

全球油料作物：恶劣天气威胁阿根廷大豆产量--油世界

路透汉堡4月9日 - 油籽行业分析机构油世界周二表示，对于阿根廷新作大豆产量的担忧正在攀升，因旱灾和暴雨的接连打击或许会让产量减少。

“大豆的前景已经恶化，”油世界称，“现在产量预估的范围很大，从4,800万吨到5,200万吨不等；但我们预计，随着北方干旱和中南部地区近期连降暴雨导致的损失得到确认，预估区间的高端可能很快会被下调。”

去年初阿根廷收获3,970万吨大豆。油世界预计阿根廷今年大豆收成为4,850万吨。

油世界表示，南美新作大豆出口仍受运输和港口装运问题的影响，尽管人们冀望出货将会增加。

“南美新作大豆及其产品的数量仍不足以满足世界需求，主要原因在于巴西物流瓶颈，”油世界表示。

油世界称，美国在4月4日报告一周大豆出口量“令人意外地高达”392,700吨，就体现了这一点。

“进口商明显需要利用(美国大豆)来抵消南美出口延迟的部分影响，”油世界指出。(完) (编译 石冠兰 审校 许娜/徐文焰)
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