全球油料作物：油世界称巴西5月大豆出口量飙升，此前开局缓慢

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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路透汉堡5月28日 - 总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》周二称，巴西新作大豆出口量大幅增长，2013年预期出口总量已发运过半。此前因运输问题导致出口开局缓慢。
该刊物表示，“巴西大豆5月出口量将很巨大。我们现在认为，巴西5月大豆出口量可能达到至少870万吨（或）可能900万吨，上年同期为730万吨。”
2013年初，买家一直等待主要出口国巴西和阿根廷的大量新作大豆出口，以缓解全球市场的紧缺局面。大豆价格在2012年9月创下历史高位，因美国作物遭遇旱灾。
不过，尽管全球需求旺盛，巴西港口和运输的瓶颈以及罢工活动导致货运不畅。
《油世界》表示，如数据获证实，巴西今年1-5月大豆出口量将会达到至少2,040万吨，占该国2013日历年预计总出口量的53%，2012年同期为1,850万吨。
该刊物称，由于作物生长状况好于预期，巴拉圭大豆出口量预期同样会“大幅增长”。
《油世界》现在将巴拉圭2013年度大豆产量预期提高为880万吨，较2012年初该国产量400万吨高出逾一倍。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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