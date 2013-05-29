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货币新闻 | 2013年 5月 29日 星期三 08:15 BJT

全球油料作物：油世界称巴西5月大豆出口量飙升，此前开局缓慢

路透汉堡5月28日 - 总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》周二称，巴西新作大豆出口量大幅增长，2013年预期出口总量已发运过半。此前因运输问题导致出口开局缓慢。

该刊物表示，“巴西大豆5月出口量将很巨大。我们现在认为，巴西5月大豆出口量可能达到至少870万吨（或）可能900万吨，上年同期为730万吨。”

2013年初，买家一直等待主要出口国巴西和阿根廷的大量新作大豆出口，以缓解全球市场的紧缺局面。大豆价格在2012年9月创下历史高位，因美国作物遭遇旱灾。

不过，尽管全球需求旺盛，巴西港口和运输的瓶颈以及罢工活动导致货运不畅。

《油世界》表示，如数据获证实，巴西今年1-5月大豆出口量将会达到至少2,040万吨，占该国2013日历年预计总出口量的53%，2012年同期为1,850万吨。

该刊物称，由于作物生长状况好于预期，巴拉圭大豆出口量预期同样会“大幅增长”。

《油世界》现在将巴拉圭2013年度大豆产量预期提高为880万吨，较2012年初该国产量400万吨高出逾一倍。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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