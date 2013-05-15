全球油料作物：中国等大豆进口国未来六个月将依赖南美供应--油世界

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透阿姆斯特丹5月14日 - 德国分析机构油世界(Oil World)周二表示，未来六个月全球主要大豆进口国将依赖南美持续增加的产量，美国由于库存下降导致出口放缓。
油世界称，2012年9月至2013年2月期间美国出口上升，打消了库存，因此不可避免地使出口受限。
“只有9月下半月美国新作大豆上市，情况才会好转，”油世界表示。
“所以2013年5-8月期间，中国和其他大豆进口国将依旧严重依赖南美大幅增长的大豆出口。”
5月阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭大豆出口料猛增至1,080吨，今年4月和去年5月时分别为1,000万和960万吨。
“巴西出现了重大变化，港口的工作时间从八小时延长至24小时，从周一到周五的五个工作日内都是如此，”油世界称。
该分析机构称，除非降雨中断航运，否则巴西的出口将达到760万吨。
油世界还称，5-7月期间，中国大豆进口料将明显上升，因在1-4月进口低于预期后，该国希望补充库存。
“今年1-4月间中国大豆进口降至1,550万吨，上年同期为1,810万吨，”油世界表示。(完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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