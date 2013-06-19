全球油料作物：美国今年6月和7月将进口大豆约25万吨--油世界

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
路透汉堡6月18日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二表示，美国今年6月和7月将进口约25万吨大豆，因国内供应紧俏。美国通常都是大豆主要出口国。
“美国6月大豆进口料大幅至少增至8-10万吨，7月或许增至15万吨或以上，”油世界说。
据美国农业部，美国本季大豆进口将超过以往，因为2012年美国遭遇旱灾后，猪禽企业寻求缓解这种数年来供应最为紧俏的局面。
美国与巴西争夺全球最大大豆出口国地位。
油世界称，6月，巴西对美国大豆出口至少有3万吨，巴拉圭也对美国出口3万吨。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以