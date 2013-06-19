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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 10:04 BJT

全球油料作物：美国今年6月和7月将进口大豆约25万吨--油世界

路透汉堡6月18日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二表示，美国今年6月和7月将进口约25万吨大豆，因国内供应紧俏。美国通常都是大豆主要出口国。

“美国6月大豆进口料大幅至少增至8-10万吨，7月或许增至15万吨或以上，”油世界说。

据美国农业部，美国本季大豆进口将超过以往，因为2012年美国遭遇旱灾后，猪禽企业寻求缓解这种数年来供应最为紧俏的局面。

美国与巴西争夺全球最大大豆出口国地位。

油世界称，6月，巴西对美国大豆出口至少有3万吨，巴拉圭也对美国出口3万吨。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)

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